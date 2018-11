Kim Jong-un é 'comandante supremo', diz mídia norte-coreana

Esta foi a primeira vez que a imprensa da Coreia do Norte, liderada pelo governo comunista, descreveu Kim Jong-un como comandante militar.

O jornal Rodong Sinmun, publicado pelo partido trabalhista norte-coreano, teria dito que a população do país "completará a tarefa da revolução do songun (militar de primeira) chamando o camarada Kim Jong-un tão alto quanto nosso comandante supremo", informou a agência estatal de notícias KCNA.

Pyongyang anunciou na segunda-feira que Kim Jong-il morreu de um ataque cardíaco no último sábado. Acreditava-se que ele tinha 69 anos.

Desde então, a mídia estatal da Coreia do Norte tem chamado Kim, que está na faixa dos 20 anos, de o "grande sucessor". Ele também foi chamado pelo seu título oficial de vice-presidente da Comissão Militar Central do Partido Comunista da Coreia do Norte.

Uma fonte disse à Reuters esta semana que Pyongyang se deslocará para um círculo de governantes, incluindo os militares e o tio Kim Jong-un. Os militares se comprometaram à lealdade a Kim.

(Reportagem de Sung-won Shim)