Kimberly-Clark divulga lucro maior que o esperado e eleva previsão para 2013

A empresa, que compete contra a rival maior Procter & Gamble em categorias como fraldas e produtos de papel, disse que cortou 85 milhões de dólares em custos durante o trimestre.

As ações da empresa subiram 2,6 por cento, para 104 dólares, nas negociações antes da abertura do mercado.

Excluindo itens como custos de reestruturação, a Kimberly-Clark lucrou 1,48 dólar por ação, bem acima da previsão média dos analistas de 1,34 dólar por ação, segundo o Thomson Reuters I/B/E/S.

O lucro líquido subiu para 531 milhões de dólares, ou 1,36 dólar por ação, ante 468 milhões de dólares, ou 1,18 dólar por ação, um ano antes.

As vendas subiram 1,5 por cento, para 5,32 bilhões de dólares, superando a previsão de 5,28 bilhões de dólares dos analistas.

Em cuidados pessoais, o maior segmento da empresa, com produtos como fraldas Huggies, as vendas norte-americanas ficaram estáveis, uma vez que o aumento de 1 por cento no preço compensou o menor volume de vendas.

As vendas destes produtos aumentaram 4 por cento nos mercados internacionais, ajudadas pelo aumento de 2 por cento do preço e pelo crescimento em países como a China, Rússia e Coreia do Sul.

A Kimberly-Clark afirmou que espera obter em 2013 um lucro por ação de 5,60 a 5,75 dólares, excluindo itens, ante a sua meta anterior de 5,50 a 5,65 dólares. A previsão média dos analistas é de 5,59 dólares por ação.

