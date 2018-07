Kirchner faz visita surpresa a presidente A agenda de Dilma Rousseff já havia sido concluída ontem e ela estava tomando sopa no quarto. Foi quando, de surpresa, a comitiva da presidente argentina Cristina Kirchner avisou que passaria no hotel da brasileira em Roma, pegando até mesmo o ministro Gilberto Carvalho, secretário-geral da Presidência, de surpresa e obrigando a presidente Dilma a voltar a se vestir para um encontro com outro chefe de Estado. "Cristina aqui?Tem certeza?", questionou Carvalho.