Kirin diz que caminho está liberado para compra da Schincariol

No começo de agosto, a Kirin anunciou a compra do controle da Schincariol por 4 bilhões de reais, mas os sócios minoritários do grupo brasileiro conseguiram uma liminar na Justiça barrando a operação.

"Nosso caminho está livre para a integração pós-fusão", afirmou uma porta-voz do grupo japonês.

A Kirin se recusou a comentar reportagens de que poderia comprar a participação remanescente na Schincariol, detida pelos minoritários, que levaram o grupo à Justiça por causa do negócio, alegando que a venda violou o direito de preferência deles.

Os sócios minoritários vão recorrer da decisão e informaram em comunicado que sua defesa já elabora um recurso.

(Reportagem de Mayumi Negishi)