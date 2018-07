Kit distribuído aos peregrinos tem doces e salgadinhos

Ainda em Copacabana, um tanque de guerra coberto com pedaços de pão virou atração entre os peregrinos que passam pela Avenida Atlântica. No veículo há uma bandeira com a seguinte mensagem em inglês: "Bread not bombs" (pão em vez de bombas, em tradução livre). Levado à avenida pela organização World Future Council, a montagem foi feita com o objetivo de cobrar o redirecionamento dos gastos militares à assistência aos pobres.