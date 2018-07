Klapisch novo não vale um velho Hitchcock Cedric Klapisch foi ótimo em O Gato Sumiu, mas ao soltar sua câmera, à Robert Altman, entre vários personagens em Bonecas Russas, o máximo que conseguiu foi um resultado morno. A história do jovem (Romain Duris) que sonha ser escritor e é contratado para coescrever uma novela certamente ficou aquém do que ele esperava. O filme inédito passa às 22 h no Telecine Cult. Antes disso, para compensar, o canal de cults da rede Telecine resgata um monumento do cinema, Janela Indiscreta, de Alfred Hitchcock, às 19h50. James Stewart faz fotógrafo que sofre acidente, fica imobilizado em casa e, com sua teleobjetiva, descobre um crime. Só que quem se arrisca na investigação é sua namorada, Grace Kelly. Um filmaço.