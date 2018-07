Kobayashi vai correr pela Ferrari em campeonato de enduro

A escuderia italiana disse que Kobayashi, que perdeu sua vaga na equipe Sauber F1 no fim do ano passado, vai guiar um carro de turismo da equipe AF Corse. Sua primeira corrida será as seis horas de Silverstone, em 14 de abril.

"Espero realmente poder lutar pelo título", disse o piloto, de 26 anos, ao site da Ferrari.

Kobayashi foi o único piloto do Japão na Fórmula 1 no ano passado, terminando em 3o lugar na corrida de Suzuka.

A nova temporada da F1 começa na Austrália neste fim de semana sem nenhum japonês no grid de largada pela primeira vez desde 2003.

(Reportagem de Alan Baldwin)