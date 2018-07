Kouvelis, da Grécia, mantém sua postura a favor do euro

"Estamos seguindo o nosso programa: queremos nos libertar do acordo de resgate, ao mesmo tempo em que mantemos uma posição pró-Europa constante", ele disse aos repórteres.

"A esquerda Democrática vai honrar suas promessas pré-eleições. Não vamos contribuir para a manutenção das políticas que estão levando o povo e a sociedade à miséria. Não vamos ser um disfarce para as políticas de austeridade."

O partido está no caminho certo para ficar com cerca de 6 por cento dos votos, de acordo com os resultados iniciais.

Já o líder conservador grego, Antonis Samaras, disse neste domingo que estava pronto para tentar formar um governo de "salvação nacional" e pediu que os partidos pró-europeus se juntassem a ele.

"Estamos prontos para assumir a responsabilidade de formar um governo de salvação nacional com dois objetivos -para que a Grécia permaneça na zona do euro e para ajustar as políticas de resgate, a fim de ter um crescimento e trazer alívio para a sociedade grega", ele disse no seu primeiro comentário desde o fechamento das urnas.

O Partido Nova Democracia, de Samaras, está liderando as eleições gerais da Grécia, mas os resultados iniciais mostram que o partido precisará lutar para renovar sua coalizão pró-resgate com o partido socialista rival PASOK, já que os dois partidos foram castigados pelos eleitores, por apoiarem políticas de austeridade.