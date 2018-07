Kremlin diz que Putin ordenou retirada de tropas da fronteira com Ucrânia O governo anunciou nesta segunda-feira que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou que as forças russas perto da fronteira com a Ucrânia voltem às suas bases, mas a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e os Estados Unidos dizem não terem visto nenhum sinal de uma retirada e que Moscou não cumpriu tais promessas anteriormente.