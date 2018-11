Kroton compra Unopar por R$1,3 bi

O valor da aquisição será pago em duas etapas. Na primeira, serão 650 milhões de reais à vista, 260 milhões de reais até 14 de março de 2012 e 130 milhões de reais em 12 meses após o fechamento. Na segunda etapa, quando haverá a incorporação de 20 por cento do capital social da Unopar remanescentes, a Kroton pagará com 13.877.460 de suas units.

Segundo a Kroton, a Unopar foi fundada em 1972 e é a maior instituição de ensino a distância do país, com cerca de 162 mil alunos, 146 mil deles em cursos de graduação não presenciais.

"Com a aquisição da Unopar, a Kroton se consolida como uma das principais organizações educacionais do mundo, com mais de 264 mil alunos no ensino superior e 45 campi distribuídos por todas as regiões do Brasil", afirmou a Kroton em comunicado ao mercado.

A Kroton também anunciou que o conselho de administração aprovou o aumento de capital de até 600 milhões de reais que será usado em parte para pagar a segunda parcela do preço de aquisição. A empresa vai emitir 240 milhões de ações a 2,50 reais cada (17,50 reais por unit), sendo 101.823.921 ordinárias e 138.176.079 preferenciais.

Os integrantes do bloco de controle da Kroton, que incluem a empresa de investimentos Advent International Corporation, se comprometeram em participar do aumento de capital com um mínimo equivalente em ações a 110 milhões de dólares ou cerca de 206 milhões de reais, segundo cotação de quarta-feira.

Além da transação, a Kroton ainda decidiu que vai migrar para o segmento Novo Mercado, da BM&FBovespa.

A expectativa é que a operação seja completada no primeiro semestre de 2012.

(Por Diogo Ferreira Gomes)