Kroton mira aquisições 'seletivas' em 2012, diz presidente

A continuação da estratégia de aquisições segue a compra, no final do ano passado, da Unopar por 1,3 bilhão de reais, no maior acordo do setor no país, ainda em processo de integração .

Além da Unopar, no ano passado, a Kroton fez quatro aquisições de unidades de ensino superior de pequeno porte em São Luís (MA), Imperatriz (MA), Ponta Grossa (PR) e Sorriso (MT).

"Temos novas aquisições previstas para 2012... mas serão aquisições bastante seletivas", disse Galindo em teleconferência com analistas, indicando que as compras podem ser de menor porte. Ele acrescentou que a companhia tem caixa suficiente para levar este plano adiante.

A empresa encerrou o quarto trimestre com caixa mais aplicações financeiras de 138,5 milhões de reais, segundo apresentação a analistas, após captação de 1,5 bilhão de reais em três operações no mercado -follow-on em junho passado, emissão de debêntures em janeiro deste ano, e aumento de capital homologado em março.

Além disso, a Kroton deve melhorar seu caixa neste ano a partir de suas operações com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do governo federal, do ingresso da Unopar no grupo e pelo aumento da margem Ebitda e do lucro líquido.

"Com isso, entendemos que a geração de caixa para 2012 tem boas perspectivas", disse o executivo.

Na avaliação de Galindo, a companhia apresentou resultados consistentes no ano passado, inclusive superando ligeiramente sua meta de elevação da geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês), que avançou 66,3 por cento, a 105 milhões de reais, frente à previsão de 100 milhões de reais.

Já a margem Ebitda cresceu para 14,7 por cento, ante 9,8 por cento no ano anterior. Para 2012, a meta já anunciada é de elevar a margem a 17 por cento, disse Galindo.

A companhia informou na quarta-feira que encerrou o quarto trimestre de 2011 com lucro líquido de 1,5 milhão de reais, revertendo prejuízo de 7,3 milhões um ano antes .

Às 13h31, as units da Kroton exibiam alta de 2,8 por cento, cotadas a 26,06 reais. No mesmo horário, o Ibovespa mostrava queda de 1,41 por cento.

(Por Sérgio Spagnuolo)