Kubica diz que pretende voltar logo à F1

Mas o polonês admitiu que desta vez o desafio é maior do que quando quebrou o braço em um acidente de trânsito há oito anos.

Na entrevista concedida no leito do hospital onde se recupera, Kubica disse que consegue sentir os dedos da sua mão direita, gravemente ferida no acidente.

"Preciso voltar neste ano", disse ele. "Quero voltar melhor do que nunca. Porque depois desses acidentes você não é o mesmo, você melhora. Aconteceu comigo em 2007, após o acidente no (GP de F1) do Canadá. Fiquei uma corrida fora, e quando voltei estava melhor."

"Um piloto não é só acelerador e volante, é algo a mais... Estou mais forte como piloto e mentalmente desde 2007. E será o mesmo desta vez, quando eu estiver fisicamente em forma".

Mas os médicos dizem que Kubica pode levar até um ano para se recuperar do acidente no rali italiano, em que sofreu também lesões no braço e na perna. A Renault, sua equipe na Fórmula 1, admitiu que ele ficará pelo menos três meses afastado.

O piloto sofreu uma forte hemorragia e passou sete horas sendo operado no domingo. Duas equipes médicas trabalharam para salvar sua mão direita. Na sexta-feira, ele deve passar por novas cirurgias para fixar ossos fraturados.

Em 2003, o mesmo braço direito foi esmagado quando o carro em que ele viajava como passageiro foi atingido por outro veículo, cujo motorista estava bêbado.

"Mas (no outro acidente), após quatro dias eu não conseguia sentir (o braço) tão bem quanto agora, e isso é um consolo."

Naquela época, ele também foi alertado de que passaria até um ano sem pilotar. Mas em seis semanas estava de volta à Fórmula 3. "Desta vez será mais difícil, terei de ser mais cuidadoso", disse ele em outra entrevista, ao jornal polonês Przeglad Sportowy.

Na entrevista à Gazzetta, ele justificou sua decisão de participar de um rali de menor importância, perto de Gênova, onde sofreu o acidente.

"Ralis não são só uma paixão. São também um treino duro para a F1. Guio melhor na F1 porque competi em muitos ralis no ano passado. Os ralis ajudam na sua concentração quando há poucos testes na Fórmula 1."

Mas ele disse que não sabe se voltará a disputar ralis. "Verei isso quando chegar a hora", afirmou.

Daniele Morelli, agente de Kubica, disse à Gazzetta que o piloto tinha apenas um litro de sangue no corpo ao chegar ao hospital. "Ligue para os pais do rapaz", disseram-lhe os médicos. "Eu gelei", contou o agente.