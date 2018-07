Kubica é hospitalizado novamente após escorregar no gelo O piloto polonês de Fórmula 1 Robert Kubica, que não disputa uma corrida desde um acidente quase fatal numa prova de rali no início do ano passado, foi levado a um hospital da Itália na quarta-feira após escorregar no gelo e machucar a perna, informou a agência de notícias italiana Ansa.