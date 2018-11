Kubica está fora da temporada, diz dono da equipe Renault

Gerard Lopez, presidente da Renault F1 -- que foi comprada no ano passado pelo Genii Capital da montadora francesa -- afirmou à rádio espanhola Onda Cero que ninguém pode prever como o piloto ficará após recuperar-se de um grave acidente numa prova de rali no dia 6 de fevereiro.

"Nós provavelmente vamos orientar (Kubica) a fazer sessões de sexta-feira em algum momento no ano, mas com certeza seu retorno nesta temporada não será possível", disse Lopez depois do Grande Prêmio da Espanha, em Barcelona, no domingo.

"Robert sobreviveu a um acidente impressionante e agora ele tem que fazer a coisa mais difícil, recuperar-se completamente, algo que ninguém sabe se ele conseguirá. Nem ele, nem os médicos, nem nós."

O ex-companheiro de Kubica na Sauber Nick Heidfeld está substituindo o polonês na Renault ao lado do russo Vitaly Petrov.

Kubica, de 26 anos, passou dois meses no hospital após correr o risco de perder o braço e de sofrer lesões nas mãos e pernas enquanto competia numa corrida de rali na Itália.

(Reportagem de Alan Baldwin)