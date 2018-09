Kubica passará algumas semanas no hospital

"Ele está bastante bem e sua condição é positiva, considerando o que ele passou," disse Mario Igor Rossello no site da equipe Renault (www.lotusrenaultgp.com).

"A boa notícia é que não ocorreram complicações após todas as cirurgias às quais ele foi submetido recentemente."

O piloto, de 26 anos, sofreu graves ferimentos no braço, perna e mão em um acidente durante uma corrida menor na Itália em 6 de fevereiro.

Ele já passou por três cirurgias para salvar a mão direita e ossos quebrados.

Rossello disse que Kubica já saiu da unidade de tratamento intensivo, consegue mover os dedos levemente e apresenta alguma sensibilidade na mão.

"O que é muito importante é que não sinais de infecção. Isso seria a preocupação principal", disse o médico.

"Kubica agora está em um quarto próprio, grande, com o maior conforto possível. Ele já começou a fazer alguns exercícios leves com as mãos, flexionando levemente os dedos."

"Ele não está mais sentindo dor, e sua condição psicológica é boa. É claro que quer começar a fisioterapia o quanto antes", disse o cirurgião italiano.

(Reportagem de Alan Baldwin)