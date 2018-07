Kuwait vai sediar conferência humanitária pela Síria em janeiro

Falando em uma reunião de cúpula do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), um grupo de seis países exportadores de petróleo do Golfo Árabe, o xeque emir do Kuwait, Sabah al-Ahmad al Sabah, disse que o Kuwait estava agindo em resposta a um convite do secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon.

"A ferida ainda está sangrando na Síria, e continua matando dezenas de nossos irmãos a cada dia", disse ele em reunião anual do CCG no Bahrein.

"Em resposta ao secretário-geral Ban Ki-moon, haverá uma conferência internacional de doadores para o povo sírio. O Kuwait concordou em sediar a conferência, que acontecerá no final de janeiro."

A Organização das Nações Unidas apelou em 19 de dezembro por 1,5 bilhão de dólares para ajudar a salvar as vidas de milhões de sírios que sofrem o que se denomina uma situação dramática de deterioração humanitária.

(Reportagem de Asma Alsharif e Mahmoud Habboush)