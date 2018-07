La main de gloire

- Pense na complicação, Thierry. Anular um jogo e organizar outro... Mudar todo o nosso calendário... Não dá.

- Mas eu não aguento mais o remorso. Não durmo, não como... E o bom nome da França?

- Temos de ser práticos, Thierry. Aconteceu, foi lamentável, mas não se pode mudar a História. E o bom nome da França, que já resistiu a tanta coisa, certamente resistirá a mais isto. O governo de Vichy foi bem pior.

- Sim, mas e eu? A minha história, o meu bom nome? E a minha saúde?

- Tudo isto passará com o tempo, Thierry. E tem outra coisa.

- O quê?

- Pense no precedente.

A Fifa tem razão. Repetir o jogo por causa da mão e da culpa de Thierry Henry criaria um precedente incômodo. O remorso de Thierry Henry poderia contagiar o planeta. O arrependimento e a ânsia de confessar erros e corrigir a história poderia extrapolar do mundo do futebol (outras mãos decisivas que o juiz não viu, pênaltis fingidos, campeonatos comprados) para o da política ("Roubei, roubei sim! Quero que me cassem!") e dos negócios ("Superfaturei! Explorei meus empregados! Não mereço a minha fortuna!") e acabar numa orgia de autorrecriminação e reparação, culminando - por que não? - com as Américas sendo devolvidas aos índios.

Mas Thierry Henry insiste. Sua culpa precisa ser expiada.

Maradona telefona.

- Tchê, Henry. Que pasa?

- Foi o passe que dei depois de ajeitar a bola com a...

- No, no. Que se passa por aí? Que história é essa de querer voltar atrás e desfazer a sua mão? Vão acabar pedindo que a Argentina devolva a Copa de 86 por causa do gol que eu fiz com a mão contra a Inglaterra. Ou decidindo repetir aquele jogo. Nada de voltar no tempo, viejo. Para com isso. O que está feito, bem ou mal, está feito. Volver é nome de tango.

- Mas você nunca sentiu remorso?

- Re o quê?

Thierry Henry finalmente cede. Não insiste na expiação da sua culpa. Raciocina assim: se a França for mal na Copa, será castigo suficiente. Se a França ganhar a Copa, então rasgará as vestes, derramará champanha sobre a própria cabeça e será esmagado e carregado no ar por homens suados, como contrição.