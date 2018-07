''La Nación'' diz que Argentina superfaturou jato da Embraer

Pelo total de US$ 698 milhões do contrato, cada avião da Embraer custaria US$ 34,9 milhões. No entanto, segundo o La Nación, a companhia Aeromexico pagou US$ 29 milhões pelo mesmo modelo e a Taca, do Panamá, pagou US$ 30,5 milhões.

Ontem, o secretário de Transportes da Argentina, Juan Pablo Schiavi, explicou que o preço acertado com a Embraer é de US$ 30,5 milhões por jato e a diferença, de US$ 4,4 milhões, refere-se a adicionais como peças de reposição para dois anos de operações, configuração do equipamento e instrução de pessoal.

O BNDES informou que o contrato ainda não foi assinado, mas explicou que o financiamento à exportação de aviões da Embraer, que pode alcançar até 85% do valor dos jatos, não envolve serviços como capacitação técnica de pilotos, citado como parte do acordo pelo jornal.

A Embraer divulgou nota afirmando que "repudia veementemente especulações sobre a ocorrência de superfaturamento na condução de seus negócios".

CORREÇÃO

A empresa Decolar.com vendeu passagens áreas a US$ 99 para Buenos Aires, e não Miami, como foi publicado na edição de domingo.