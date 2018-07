Lábios de mel A história do amor de uma cientista e de um apicultor. Esse singelo encontro, um tanto improvável, é o ponto de partida de Universos, do jovem autor britânico Nick Payne, de 28 anos, que fala da vida sob a ótica dos conceitos de física quântica. Dirigida por Zé Henrique de Paula, a nova peça do Núcleo Experimental estreia na 3ª (26). Núcleo