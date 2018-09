Laboratório de refino de droga é descoberto na BA

Em um posto de gasolina foram encontrados com os presos vinte quilos de cocaína em tabletes e 14 mil reais notas. Após a prisão, os policiais dirigiram-se até a residência no condomínio, onde foram encontrados os outros 160 quilos da droga, 25 quilos de ácido bórico, diversos produtos químicos utilizados no refino da droga, prensa, balança eletrônica de precisão, liquidificador industrial, frezeer e outros equipamentos que caracterizavam se tratar de laboratório destinado ao refino da droga. Foram apreendidos ainda carros e uma moto.

O croata Mato Pauk, um dos presos, constava na difusão vermelha da Polícia Internacional (Interpol) como procurado no mundo todo. Outros três presos já tinham antecedentes, sendo dois deles por tráfico de entorpecentes. Os seis foram conduzidos à Superintendência Regional da PF para registrar a prisão em flagrante por tráfico de entorpecente e associação para o tráfico. Hoje, eles foram transferidos ao presídio de Salvador, onde ficarão à disposição da Justiça Estadual.