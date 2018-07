Laboratório do PR começa a fazer exames de gripe suína O Laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen), em Curitiba, começou hoje a realizar exames para detecção do vírus da gripe suína. Até agora, as análises dos casos suspeitos do Paraná eram realizadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. A expectativa é de que os resultados sejam divulgados mais rapidamente. "Conseguimos colocar o Lacen em funcionamento antes do previsto", comemorou o secretário de Estado da Saúde, Gilberto Martin. "A fila vai andar."