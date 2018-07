Laboratório sob risco de fechar

A seis dias da escolha da cidade-sede para os Jogos Olímpicos de 2016, com o Rio firme na disputa, o Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (Ladetec), na Ilha do Fundão, o único credenciado pela Agência Mundial Antidoping (Wada) no Brasil, sofre com o descaso do poder público no combate ao doping. E pode até fechar as portas para o esporte por falta de investimento na compra de novos equipamentos.

"O laboratório só sobrevive porque tem outras atividades. Se eu fizesse só o controle de dopagem, já teria fechado as portas. O déficit é bem grande", revela Francisco Radler, coordenador do Ladetec, que funciona no Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e presta serviço também para a Petrobrás e o Ministério da Agricultura.

"Se não houver articulação do meio esportivo para ver como vamos viabilizar isso...", comenta Radler, deixando clara a possibilidade de extinguir tal atividade voltada para o esporte no laboratório. Entre outubro de 2008 e julho deste ano, o Ladetec interrompeu a análise de exames antidoping por um motivo simples: a única máquina disponível capaz de detectar a substância proibida eritropoietina (EPO) quebrou.

O laboratório, então, teve de investir US$ 5 mil (cerca de R$ 9 mil), em julho, para a compra de um equipamento do Japão, a fim de voltar a realizar os testes de EPO e evitar um vexame: o de perder o prazo para renovar o credenciamento anual na Wada. "O problema já foi solucionado e essas análises, reiniciadas. Mas, infelizmente, a fragilidade permanece, pois não pudemos comprar um segundo equipamento para panes eventuais no que foi consertado."

Para os Jogos Pan-Americanos do Rio, em 2007, o Ministério do Esporte aplicou R$ 7 milhões no laboratório. E parou por aí. O problema é que, em 2010, alguns equipamentos do Ladetec completam cinco anos de uso e, daqui a pouco, vão ficar obsoletos. "Virá outro investimento do Pan sem ter Pan?", indaga Radler.

O Ministério do Esporte informou que, em parceria com a UFRJ, prepara um termo de cooperação estabelecendo compromissos "em torno do laboratório".