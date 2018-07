Laboratório terá de indenizar família por erro em exame O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) condenou um laboratório a indenizar uma estudante em R$ 9.300 por danos morais, em virtude de erro no resultado de um exame. Segundo os autos, em novembro de 2006, a estudante, então com 12 anos, foi levada pela mãe a um cardiologista, pois apresentava quadro de excesso de peso. O médico solicitou alguns exames, realizados em uma unidade do laboratório em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Foram apresentados os resultados dos exames de sangue, eletrocardiograma e urina. Este último acusou presença de espermatozoides.