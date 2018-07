Laboratórios atrasam envio de vacina da gripe

ENVIADA ESPECIAL / FOZ DO IGUAÇU

Fabricantes da vacina contra a gripe suína estão entregando o produto no limite dos prazos para as etapas da megacampanha de vacinação, com atraso em relação ao cronograma ideal, afirmou ontem o diretor de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, Eduardo Hage. Mas, segundo ele, até o momento não há "nenhum comprometimento sério" da imunização. Os laboratórios negam o atraso.

Segundo o diretor, os imunizantes têm chegado fora do prazo ideal (15 dias antes do início da etapa da vacinação), em datas muito próximas do começo das etapas programadas até maio. Ele afirmou que os laboratórios disponibilizaram as vacinas com tanto atraso que só anteontem as últimas doses da primeira fase da campanha, que começou no dia 8, puderam ser enviadas para alguns Estados.

Hage afirma que o problema atinge todos os fornecedores (Novartis, GSK e Sanofi-Aventis), incluindo o Instituto Butantã, do governo de São Paulo. "Alguns mais, outros menos", disse. Caso ocorram atrasos no cronograma, os fornecedores poderão ser multados.

Médicos de São Paulo, Distrito Federal e Paraná reclamaram pessoalmente ao dirigente, no decorrer do 46.º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, em Foz do Iguaçu (PR), sobre a falta de imunizantes em suas unidades de saúde na fase atual da campanha. "Não há vacinas para todos", disse Suzana Dal-Ri Moreira, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. "No HC, em quatro dias acabou a vacina", afirmou Nelson Abdalla, médico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

Questionado sobre se os profissionais de saúde que não conseguiram a vacina poderão buscá-la nas etapas posteriores, Hage disse que eventualmente serão discutidos "ajustes". "É a capacidade de entrega dos laboratórios. Pode acontecer agora na segunda etapa? Espero que não." Ana Freitas Ribeiro, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, disse que ainda há estoque na central estadual para imunizar profissionais do Estado e que o problema no HC da USP pode ter sido decorrente de questões logísticas.

Entre a próxima segunda e 2 de abril ocorre a segunda etapa da campanha, que prevê imunizar crianças de 6 meses a 2 anos . Mas muitos pais têm dúvidas sobre as crianças que atingem a idade da vacina após esse período. A vacina infantil será dada em duas fases. Após a primeira imunização os bebês deverão receber um reforço em 30 dias (mais informações nesta página).

Ao Estado, os laboratórios negaram o atraso. Novartis, Instituto Butantã, Sanofi-Pasteur e GlaxoSmithKline (GSK) afirmam estar "cumprindo rigorosamente" os prazos estabelecidos com o governo federal, para garantir o calendário de vacinação.

Bulas desatualizadas. Diante de reclamações de profissionais de saúde, Hage confirmou ontem que algumas vacinas do laboratório Sanofi-Pasteur para imunizar gestantes e crianças estão com as bulas desatualizadas, pois não houve tempo de a empresa imprimir novas orientações. Os textos em português afirmam que a vacina não é recomendada para crianças e gestantes em razão de falta de estudos, mas o laboratório apresentou estudos mais recentes à Agência Nacional de Vigilância Sanitária comprovando que não há risco. O produto foi liberado para o público, mas ainda com as bulas velhas. O laboratório já pediu à Anvisa a atualização da bula.

PERGUNTAS & RESPOSTAS

São 5 períodos de imunização

1.

Quem deve tomar a vacina contra a gripe suína?

Devem ser vacinados trabalhadores da saúde, indígenas que vivem em aldeias, grávidas, doentes crônicos (idosos ou não), crianças de 6 meses a 2 anos e pessoas de 20 a 39 anos.

2.

Quem não deve tomar?

Pessoas com alergia a ovos.

3.

Quem foi vacinado no exterior precisa ser de novo?

Não. Só em caso de mutação do vírus H1N1.

4.

Quais as datas da vacinação?

O calendário é dividido em cinco períodos. Até sexta-feira, são vacinados profissionais da saúde e indígenas. De segunda a 02/04, gestantes, doentes crônicos jovens e crianças de 6 meses a 2 anos de idade. De 05/04 a 23/04, a população de 20 a 29 anos. De 24/04 a 07/05, pessoas acima de 60 anos com doença crônica, junto à vacinação de todos os idosos contra a gripe sazonal. De 10/05 a 21/05, as pessoas de 30 a 39 anos.

