Lacalle denuncia 'intervenção de líderes estrangeiros' nas eleições uruguaias O ex-presidente Luis Lacalle, candidato do Partido Nacional (Blanco) no segundo turno das eleições presidenciais de domingo no Uruguai, denunciou ontem o que chamou de a "intervenção" de chefes de Estado estrangeiros na política interna uruguaia. Nos últimos dias, o presidente venezuelano, Hugo Chávez, a presidente argentina, Cristina Kirchner, e o brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva - por intermédio do ex-governador e presidente do PT gaúcho Olívio Dutra -, anunciaram apoio ao candidato da governista Frente Ampla, o ex-guerrilheiro tupamaro José "Pepe" Mujica.