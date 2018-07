Lacerda cobra de Quintão explicação de remessas ao exterior Em debate na televisão, nesta sexta-feira, o candidato Marcio Lacerda (PSB) pediu ao rival na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte, Leonardo Quintão (PMDB), que explicasse as denúncias de suposta remessa ilegal ao exterior. Reportagem do jornal "Estado de Minas" acusou Quintão e sua família de terem remetido 1 milhão de dólares ao exterior, entre 1998 e 2002, utilizando um escritório controlado por doleiros, posteriormente fechado por promotores norte-americanos. "Estudei oito anos no exterior e tinha conta estudantil. Isso é normal", respondeu Quintão, que chegou a citar o seu CPF no ar. "Não há nada na Justiça ou na Receita Federal", acrescentou, buscando encerrar a questão. À exceção desse momento, o debate foi destinado à discussão de propostas de governo e sua viabilidade diante de um cenário de crise financeira e possível recessão mundial nos próximos anos. Quintão aproveitou o debate para elogiar projetos do ex-prefeito e atual ministro de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias (PT), contrário ao acordo entre tucanos e petistas em torno da candidatura de Lacerda. (Reportagem de Marcelo Portela)