Lacerda ganha em BH pelo Datafolha; Ibope dá empate com Quintão Os institutos de pesquisa apontaram neste sábado resultados discrepantes para o segundo turno da eleição à prefeitura de Belo Horizonte. Enquanto o Datafolha mostra vantagem de 18 pontos para Marcio Lacerda (PSB) sobre Leonardo Quintão (PMDB), o Ibope diz que os dois candidatos estão empatados tecnicamente. Considerando os votos válidos, sem nulos, brancos e indecisos, o Datafolha atribuiu 59 por cento dos votos a Lacerda e 41 por cento a Quintão. Lacerda subiu seis pontos em relação à última pesquisa, feita na terça e quarta-feiras, e Quintão caiu os mesmos seis pontos. O Datafolha ouviu 1.870 eleitores na sexta-feira e no sábado. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A sondagem foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo. Já o Ibope, que também considerou apenas os votos válidos, mostrou Lacerda com 52 por cento dos votos, contra 48 por cento de Quintão. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o que caracteriza empate técnico. De acordo com o Ibope, os dois candidatos se mantiveram estáveis após a pesquisa anterior, no início da semana. Lacerda oscilou de 51 para 52 por cento dos votos válidos, e Quintão passou de 49 para 48 por cento. O Ibope entrevistou 1.204 eleitores na sexta-feira e no sábado, em pesquisa feita para a TV Globo e o jornal O Estado de S. Paulo. (Reportagem de Marcelo Portela)