Lacerda vence disputa em Belo Horizonte, mostra boca-de-urna O candidato Marcio Lacerda, do PSB, será o novo prefeito de Belo Horizonte, mostrou pesquisa de boca-de-urna neste domingo. De acordo com o levantamento feito pelo Ibope, Lacerda teve 56 por cento dos votos válidos, que excluem os votos brancos e nulos, contra 44 por cento de Leonardo Quintão, do PMDB. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Foram ouvidos 6.000 eleitores. (Reportagem de Alexandre Caverni)