Lacrado pela terceira vez shopping na Mooca, em SP A Subprefeitura da Mooca lacrou o Shopping Capital, localizado na Avenida Paes de Barros, zona leste de São Paulo. Esta foi a terceira vez em menos de um ano que o estabelecimento acabou foi pela Prefeitura paulistana. A lacração aconteceu porque a área do shopping excedia a prevista pela planta anteriormente aprovada. De acordo com a Subprefeitura da Mooca, o projeto do Shopping Capital tratava de um prédio com 30 mil m², mas foi construído o dobro dessa área. A ação de fiscalização foi iniciada em 2006. Neste período, o estabelecimento foi intimado a fazer a regularização, mas, de acordo com a subprefeitura, não acatou os pedidos e teve de ser lacrado. Segundo a subprefeitura, o shopping tentou reabrir por força de liminar, mas três delas foram derrubadas até 2007. As multas recebidas pelo estabelecimento já somam R$ 39 mil. A Subprefeitura da Mooca informou que esgotaram-se os recursos para a regularização do shopping. Agora, para reabrir, a administração do estabelecimento deverá fazer as adequações e regularizar sua situação.