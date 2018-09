Lacrar delegacia é 'constrangimento', diz titular no RJ O delegado titular da Delegacia de Repressão às Atividades Criminosas Organizadas (Draco), Claudio Ferraz, classificou de constrangedora a ação da Corregedoria de Polícia Civil, que lacrou a delegacia no início da noite de ontem e fez apreensões na manhã de hoje de inquéritos e documentos. No entanto, ele disse que a operação não o surpreendeu. "Não me surpreende e na hora adequada podemos conversar, mas não agora", declarou, na porta de delegacia, no início da tarde de hoje. A Draco forneceu subsídios para a Polícia Federal na Operação Guilhotina, que prendeu o ex-subchefe de Polícia Civil, Carlos Oliveira, na semana passada.