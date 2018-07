Ladrão algemado consegue roubar carro da polícia

A polícia do Texas conseguiu prender novamente um ladrão que havia conseguido roubar e fugir com o carro da polícia no qual era transportado, mesmo estando algemado.

Darren Douglas Porter havia sido preso originalmente por roubar uma loja de antiguidades.

Ele escapou na sexta-feira e ficou foragido por vários dias até ser encontrado e preso novamente. O carro da polícia também foi encontrado.

As imagens do incidente foram captadas pela câmera de segurança instalada em um outro carro da polícia estacionado atrás do veículo roubado por Porter.