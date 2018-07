Ladrão amarrado em poste e espancado no MS

Antônio Mendes Sá, que já tem passagem por furto em veículo, havia pego objetos da casa da vítima e foi visto ao tentar sair do local, por volta das 4 horas de domingo, 16 . Na residência estavam o dono, a esposa e a filha de 18 anos de idade.

Houve uma briga entre ambos e Antônio, que é conhecido como "Maninho", foi imobilizado com a ajuda de vizinhos do local. Ele foi agredido, teve as mãos e os pés amarrados, e vários ferimentos pelo corpo.

O ladrão, segundo a Polícia Civil ainda teria sido amarrado a um poste, dentro da casa que tentou roubar e desamarrado assim que a Polícia Militar chegou.

A Polícia Civil em Sidrolândia também informou que Antônio será autuado por tentativa de furto. O proprietário da casa invadida teria agido por "instinto", e não será indiciado.

Caso semelhante de "justiça com as próprias mãos" aconteceu no dia 31 de janeiro, quando um adolescente de 15 anos foi amarrado num a um poste na zona sul do Rio de Janeiro. Ele seria autor de furtos na região. Um grupo conhecido como "justiceiros" seria o autor da violência.