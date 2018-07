Ladrão arrependido devolve moto roubada

Segundo Miranda, o rapaz mostrou arrependido. Na conversa telefônica gravada, ele chega a declarar isso. "É o seguinte..uma moto roubada na semana passada tá do lado do Mercado 4 Irmãos. E..fala que o ladrão pede desculpas para a vítima e tá devolvendo a moto porque se arrependeu do que fez", disse. Miranda ainda confirmou: "O senhor se arrependeu?", no que ouviu um "ok", antes da ligação ser encerrada.

Logo depois a PM foi até o local indicado, no Jardim Porto Alegre, e encontrou a moto. Na opinião do tenente Odair José Weng, mesmo com a devolução ele deve pagar pelo que fez, caso seja detido. "Mas ele tem esse benefício", disse, se referindo à redução da pena.

Feliz com o desfecho da história, a proprietária Claudete Rodrigues disse que nada foi mexido. A moto estava financiada e foi comprada havia seis meses. "Ela apareceu sem nenhum dano, nada; do jeito que foi roubada ela foi entregue", afirmou.

Para o marido de Claudete, João Mário Vianna, a proximidade da Páscoa pode ter sensibilizado o ladrão. "Até pelo fato de ser Quaresma o ladrão foi tocado", disse. Quanto a Claudete, preferiu perdoar o assaltante que lhe devolveu a moto. "Dizem que ele pediu desculpas, então está perdoado, para não fazer de novo", concluiu.