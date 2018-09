Ladrão atira contra própria perna e acaba preso em SP Um assaltante de 20 anos atirou acidentalmente contra a própria perna ao atacar um empresário no início da noite de ontem em Diadema, no Grande ABC paulista, e acabou preso. A vítima, de 54 anos, havia descido do carro e foi rendida no momento em que entrava no prédio onde mora. O suspeito então anunciou o roubo e deu ordem ao empresário que abandonasse no chão um envelope, pois sabia que nele havia dinheiro. Quando o assaltante se abaixou para pegar o envelope, o revólver calibre 38 que segurava disparou, atingido sua perna esquerda. Mesmo ferido, ele fugiu com o envelope, mas caiu no meio da avenida, sendo abordado por um motorista. Pensando que o rapaz fosse um pedestre que havia sido atropelado, o motorista parou para socorrê-lo e foi dominado. Refém, o motorista foi obrigado a auxiliar o ladrão na fuga. Depois de um tempo, o criminoso ordenou que a vítima parasse o carro para que ele descesse. Policiais militares que faziam patrulhamento na região encontraram o suspeito caído e baleado na perna. Ainda em posse do envelope, que continha R$ 1.399,00, o assaltante foi detido, encaminhado ao pronto-socorro e autuado em flagrante.