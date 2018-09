Ladrão bate em viatura ao tentar fugir em SP Um ladrão foi preso em flagrante na tarde de ontem após causar muita confusão e prejuízos ao bater em uma viatura policial em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Elival dos Santos Silva, de 40 anos, roubou uma pick up na tarde de ontem em Mogi das Cruzes. Ao trafegar pela Rodovia João Afonso de Souza Castellano, na região de Itaquaquecetuba, foi avistado por policiais que iniciaram uma perseguição. O suspeito pulou do carro em movimento para tentar fugir a pé ao ver uma outra viatura vindo em sua direção. O carro desgovernado acabou atingindo um veículo de passeio, que foi arremessado contra o portão de uma garagem de uma casa, e a viatura policial. Ninguém ficou ferido. Os policiais que realizavam o acompanhamento prenderam o suspeito, que confessou já ter sido preso antes e que era procurado pela Justiça. Foram apreendidos com ele uma pistola calibre 765 e cerca de R$ 1.190,00 em dinheiro.