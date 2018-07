Ladrão de igreja se arrepende por roubar hóstias Um estudante de 21 anos disse que está arrependido e confessou ter roubado as hóstias e pichado a expressão "salve Lúcifer" na Igreja São João Batista, em Orlândia, na região de Ribeirão Preto (SP), dia 16. O estudante disse ter cometido o crime em companhia do primo, de 16 anos. A dupla furtou cerca de mil hóstias, o vinho utilizado nas celebrações e uma mesa de som. Depois, abriram o reservatório de ouro do Santíssimo e pegaram outras dezenas de hóstias consagradas que, para os católicos, representam o Corpo de Cristo. O estudante disse que as comeu porque estava com fome. Ele pediu perdão ao padre e foi perdoado, mas será indiciado por furto pela Polícia Civil.