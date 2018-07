Ladrão deixa endereço na porta de banco e é preso em casa

Um ladrão foi preso nos Estados Unidos depois de ter deixado para trás, na frente do banco que assaltou, um pedaço de seu contracheque com o seu endereço. Thomas Infante, de 40 anos, assaltou o banco Fifth Third em Chicago no dia 26 de dezembro. Durante o roubo, ele entregou a um caixa do banco um pedaço de papel com a mensagem "me dê seu dinheiro rápido ou eu atiro". Depois de receber cerca de US$ 400, o assaltante fugiu, deixando o pedaço de papel com a ameaça para trás. Mas a mensagem havia sido escrita na parte de trás de parte do próprio contracheque do bandido. Infante havia rasgado o contracheque em dois. A outra metade foi encontrada do lado de fora do banco - e continha o nome e o endereço do assaltante, tornando muito mais fácil o trabalho do FBI, a polícia federal americana, encarregada de capturá-lo. O bandido foi preso em sua casa e admitiu o crime. Se condenado, ele pode pegar 20 anos de prisão. "É bastante incomum ver algo tão especialmente estúpido", disse o porta-voz do FBI Ross Rice ao jornal Chicago Tribune. "Mas, de modo geral, você vê muitos roubos estranhos de bancos." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.