Ladrão devolve documentos e pede desculpas à vítima Depois de invadir uma casa e levar bens e dinheiro de uma professora, um ladrão deixou parte do roubo e um bilhete com pedido de desculpas dentro de um saco plástico perto do condomínio em que ela mora, na zona sul de Porto Alegre. A embalagem foi encontrada pela síndica diante do edifício e encaminhada à proprietária. Dentro dela estavam os documentos, os cartões bancários rabiscados e a mensagem. A história foi revelada pelo jornal Zero Hora, que teve acesso à vítima.