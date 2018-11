Ladrão dorme dentro de carro que arrombou na BA Ivanílson Pereira Dias, de 19 anos, após arrombar um veículo, em Salvador, dormiu no banco traseiro do carro. Ele foi acordado por moradores locais, na terça-feira, 24, que chegaram a agredi-lo, segundo a polícia. O suspeito estaria drogado na hora do cochilo.