Ladrão é perseguido e preso por vítima em SP

Ao parar o carro com o irmão na porta de casa, na Rua José Cardoso Coutinho, um físico de 34 anos avistou dois homens se aproximando, um deles armado com uma pistola .40. Os dois anunciaram o assalto e o físico travou as portas do veículo blindado. O criminoso disparou, então, contra o automóvel. Quando perceberam ser o veículo blindado, o assaltante desarmado fugiu para a direção contrária ao carro e o outro no sentido oposto.

"Não sei o que me deu na hora. Passei a perseguir o homem armado. Ele corria, parava atrás de um poste, mirava e atirava no veículo. Até que jogou a pistola fora por ter ficado sem munição", disse a vítima. Durante a perseguição, o alarme do automóvel blindado permaneceu ligado. Na Rua Leonardo de Fassio, um Pálio dos bandidos estava estacionado. O fugitivo tentou entrar no carro, mas o físico jogou a Land Rover contra o Pálio e o arrastou por cerca de 15 metros.

O assaltante correu novamente para o outro lado, mas foi encurralado pela vítima na Avenida Francisco de Carvalho. "Pelo autofalante do carro falei: ''levanta a mão, ajoelha''", relatou o físico. O bandido obedeceu, a vítima desceu do veículo e o imobilizou. O soldado Rômulo Ferreira, da 2ª Cia do 27º Batalhão da Polícia Militar, contou que ao chegar encontrou o suspeito rendido pela vítima.

"Eu e minha mulher pensávamos em ir morar no interior ou fora do país por causa da violência e de nossa filha. Agora acontece isso", lamentou o físico. Ele disse ainda que já sofrera um sequestro relâmpago, junto com uma namorada, quando tinha 17 anos.

Fábio Nunes Moraes, de 21 anos, foi preso pelo assalto. Ele tem passagem na Fundação Casa por roubo, quando menor de idade. O outro bandido fugiu. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial (DP).