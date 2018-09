Ladrão é preso com granada militar em Guarulhos-SP

Jefferson Pereira dos Anjos, de 31 anos, havia roubado R$ 40,00 de um pedestre de cerca de 40 anos na Rua 12 de Maio, na Vila Galvão, por volta das 2h30, usando como arma uma chave de fenda. A vítima ligou para o 190 e minutos depois policiais do 15º Batalhão encontraram o assaltante na Avenida Adelaide, a poucos metros do crime. Jefferson, que tem passagem por furto, segurava a granada na mão e se entregou sem oferecer resistência.

Aos policiais, ele disse que buscava um comprador para o artefato, a pedido do verdadeiro dono, identificado apenas como "Bahia". O Gate imobilizou a granada com uma fita, para evitar seu acionamento, e a levou para a sede do esquadrão antibombas. Jefferson foi reconhecido pela vítima do assalto e encaminhado ao 2º Distrito Policial de Guarulhos.