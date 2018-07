Ladrão é preso depois de deixar digitais em lata de feijão

Um ladrão foi condenado a 15 meses de prisão na Inglaterra depois de comer e deixar suas impressões digitais em uma lata de feijão e lingüiça - muito popular no país - na casa onde havia entrado para roubar. Andrew Nolan, de 21 anos, comeu o lanche, enquanto roubava a casa em North Shields, North Tyneside, no norte da Inglaterra. Segundo depoimentos ouvidos na Newcastle Crown Court, Nolan conseguiu entrar na casa por uma janela. Ele chegou a roubar um Xbox no valor de 300 libras esterlinas (cerca de R$ 1.000) e roupas no valor de 225 libras esterlinas (cerca de R$ 750). Mas a polícia depois conseguiu localizá-lo por causa das impressões digitais deixadas na lata. "Você poderia dizer que a fome custou sua liberdade", disse o detetive Nick Lawrence. "Esse foi um crime pouco comum nesta área. Eu espero que a sentença recebida por ele venha a prevenir outros crimes desse tipo", completou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.