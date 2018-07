Ladrão é reconhecido por usar tênis e meia de vítima Por estar calçado com o tênis e a meia de um adolescente que teve a casa furtada, o ladrão Valmir Lima de Barros acabou sendo reconhecido pela vítima. A casa da família do jovem, na periferia de Presidente Prudente, no interior paulista, foi arrombada hoje por três criminosos. Da casa, eles levaram aparelhos eletrônicos, além do tênis e de um par de meias. Os comparsas conseguiram fugir, mas Valmir foi preso pela polícia perto do local do crime. Logo depois do furto, ele calçou o tênis e a meia, o que foi o suficiente para desmascará-lo. A princípio, Valmir disse que o tênis era dele, mas foi desmentido pela vítima, que reconheceu o calçado. "Esse tênis é meu", afirmou categoricamente o rapaz, que não teve seu nome divulgado pela polícia. O suspeito, então, confessou a autoria do furto. O tênis foi devolvido ao adolescente. Os outros objetos roubados não foram recuperados pois a dupla que ajudou o rapaz detido levou os aparelhos, informou a polícia. Valmir tem várias passagens pela polícia. Ele estava em liberdade condicional e cumpriu pena de sete anos de prisão por homicídio e furto.