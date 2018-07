Ladrão entala em chaminé de bar e precisa gritar por socorro

Ontem não teve almoço no Bar da Pura, no Mandaqui, zona norte de São Paulo. De manhã, o entulho ainda se acumulava em volta da churrasqueira destruída enquanto a dona do estabelecimento, Cleia Simone Belberi, repetia a história para os clientes. Por volta da 1 hora, vizinhos ouviram gritos de socorro que pensaram vir da casa da família, nos fundos do bar. Quando a polícia chegou, a surpresa: os gritos vinham de dentro da churrasqueira. Um jovem de 19 anos, na tentativa de invadir o local, entrou pela chaminé de 23 centímetros de largura, mas ficou entalado. Perto da grelha, só era possível ver os seus pés.

Na segunda-feira, Cleia precisou sair de casa quase meia-noite para levar a filha, de 9 anos, ao pronto-socorro. A menina tinha machucado a mão no ventilador. Na garagem, viu um homem desconhecido observando a casa da esquina. Com medo de sair, ligou para a polícia, que chegou em poucos minutos, mas não encontrou nenhum suspeito.

Quando voltou do hospital, cerca de uma hora depois, a comerciante encontrou vários carros da PM na rua. A vizinha que chamou a polícia disse achar que seu marido estava gritando por ajuda. Cleia entrou com os policiais, mas encontrou seu marido dormindo. Enquanto conversava com os PMs na garagem, os gritos voltaram e ela abriu o bar.

"Quando entramos, ninguém olhou para a churrasqueira. Não dava para imaginar que alguém pudesse estar lá dentro." Mas logo os policiais viram os pés do jovem. Segundo o boletim de ocorrência, quando perguntaram o que ele fazia, respondeu: "Nada, senhor!"

Para tirá-lo de lá, uma equipe de resgate dos bombeiros teve de quebrar a churrasqueira, enquanto o jovem gritava, com dor nos braços e nas pernas. O resgate durou mais de uma hora. O rapaz foi levado para o Hospital do Mandaqui com lesões no corpo. Depois, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o 13º DP (Casa Verde).

Agora, Cleia e seu marido, Benedicto, que já foram assaltados outras vezes, terão de refazer a churrasqueira.