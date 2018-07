Ladrão foge com caminhão na contramão em São Paulo

Eram 22 horas quando Daniel Rodrigues Rosa foi abordado pela PM no Rodoanel Mário Covas e recusou-se a parar, fugindo em direção à Rodovia Anhanguera. Já na Marginal, parou apenas cerca de mil metros depois de entrar na pista sentido Castello e não conseguir dar continuidade à fuga.

Ao abandonar o caminhão e correr, o criminoso foi alcançado e preso. O caminhão, segundo o criminoso, foi roubado pela quadrilha da qual faz parte durante o dia na região da Ceagesp, na Vila Leopoldina, também na zona oeste.

O caminhoneiro foi feito refém em um veículo de passeio do grupo, mas acabou liberado após um problema no carro. O bandido detido na Marginal do Tietê foi encaminhado para o 7º Distrito Policial, da Lapa. Nenhum veículo foi atingido pelo caminhão em fuga.