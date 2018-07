Ladrão invade casa e rouba arsenal Uma coleção de 38 armas importadas, com pistolas, carabinas, espingardas e rifles, do empresário Custódio Ribeiro Ferreira Leite Neto, de 54 anos, está nas mãos de criminosos. Três assaltantes invadiram a casa de alto padrão da vítima, no Jardim Paulistano, e roubaram o arsenal. Os ladrões levaram até o chuveiro elétrico da residência.