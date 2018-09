Ladrão invade lanchonete por janela de drive-thru

No último domingo, os funcionários de uma lanchonete da rede Burger King em Nova Orleans, nos Estados Unidos, se preparavam para ir para a casa, quando uma pessoa invadiu o local pela janela do drive-thru por volta das 4 horas da madrugada. Veja também: Assista ao vídeo As câmeras de vigilância do local captaram imagens do assaltante, que estava vestido de mulher, mandando uma funcionária abrir os caixas para roubar o dinheiro deles. O assaltante conseguiu fugir com o dinheiro e está sendo procurado pela polícia. A polícia acredita que ele seja um homem, de cerca de 25 anos, que estava usando uma peruca vermelha, um colar rosa e um vestido floral vermelho, branco e preto. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.