Ladrão leva choque violento ao tentar furtar fios em SP

O cúmplice do frentista, Juan Eric Rodrigues Bento, também de 20 anos, não teve outra saída senão pedir ajuda, pelo celular, à própria polícia. Com queimaduras de segundo grau em 30% do corpo, Felipe foi levado inicialmente pelos policiais para a Santa Casa local. Como não havia vagas na ala de queimados do Hospital Regional de Sorocaba, ele foi transferido para o Hospital do Servidor Público de São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, a dupla tentava furtar a fiação que aciona os motores da estação de bombeamento da Sabesp, no bairro do Matadouro. O objetivo era vender o cobre dos fios como sucata. As bombas, de acionamento elétrico, levam água para os reservatórios que abastecem a cidade.

Felipe não usava luvas e, na tentativa de cortar os fios, pode ter entrado em contato com a corrente elétrica. Ele sofreu queimaduras nas mãos, braços, pernas e parte do peito, e segue internado.

Enquanto os policiais socorriam o frentista, o cúmplice fugiu do local, mas foi preso mais tarde em sua casa. Como Juan Erick já tinha sido preso anteriormente por furto, ele foi levado à cadeia pública da cidade. No mesmo dia, beneficiado por um alvará de soltura, ele foi posto em liberdade. O alvará também beneficia Felipe, que responderá em liberdade por tentativa de furto. Ele não tinha passagem anterior pela polícia.