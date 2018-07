Ladrão morre ao invadir casa de policial em SP

Armados, os criminosos dominaram o policial R.M.S. e a namorada dele, V.E.S., ambos de 29 anos. O casal foi amarrado com fios de telefone e teve os rostos cobertos com panos. Ao descobrirem que a vítima era um policial militar, os assaltantes tomaram a pistola e o revólver de R. e usaram as algemas dele para imobilizá-lo.

Uma testemunha ligou para o 190 e policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) cercaram a casa. Dois dos criminosos conseguiram escapar, mas um deles, um jovem mulato, de aproximadamente 20 anos, trajando camisa preta e bermuda, trocou tiros com os policiais e foi morto.

As duas armas do policial foram levadas pela dupla que fugiu. O caso foi registrado no 83º Distrito Policial, do Parque Bristol.