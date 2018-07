Ladrão morre ao trocar tiros com PMs em SP Armado com um revólver calibre 38, Cleiton Franklin da Silva foi morto, às 21h45 de ontem, ao sair da drogaria Bifarma, na rua Cândido Portinari, na Vila Jaguara, zona oeste da capital paulista, e trocar tiros com dois PMs de folga e à paisana.